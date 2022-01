1.500.000 di dosi somministrate in provincia di Modena in 13 mesi di campagna vaccinale anti-Covid

1.500.000 di dosi somministrate in provincia di Modena in 13 mesi di...

Nella giornata di ieri si è toccata, e superata, la quota di 1.500.000 di dosi di vaccino somministrate in provincia di Modena. Oltre 590mila le prime dosi, per un totale dell’85,5% della popolazione, dai 5 anni in su, vaccinata con almeno una dose (e completamente vaccinata all’83%). Sono già oltre 370mila le dosi aggiuntive, somministrate al 75,5% della popolazione eleggibile in questo momento.

“In questo ultimo periodo – dichiara Silvana Borsari, coordinatrice provinciale della Campagna di vaccinazione anti covid-19 – i nostri professionisti sanitari stanno compiendo uno sforzo grandioso per l’aumento delle vaccinazioni, la pressione della pandemia, la necessità di continuare a garantire, per quanto possibile, visite ed esami e tutti i percorsi di presa in carico delle patologie acute e croniche. Vorrei ricordare che i responsabili dei punti vaccinali e direttori di distretto, diversi membri della direzione, tutti loro svolgono turni di vaccinazione per garantire il turnover a copertura di tutte le fasce orarie, insieme ai cittadini volontari e tra essi anche gli ex dipendenti delle aziende sanitarie in pensione, che con la loro passione e le loro competenze ci stanno aiutando molto.

Continuiamo così, consapevoli che chiediamo a tutti davvero un impegno importante, per il carico continuo e quotidiano, non solo fisico ma anche mentale – conclude –: chiedo dunque anche ai cittadini di mostrare solidarietà, comprensione e vicinanza al personale al lavoro nei punti vaccinali, nei drive e nelle strutture sanitarie. Come Direzione saremo sempre grati a professionisti e volontari che in ogni momento cercano di garantire che i cittadini siano assistiti al meglio possibile”.