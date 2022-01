La polizia locale del Corpo unico dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord ha effettuato nei giorni scorsi controlli nei mercati ambulanti di San Felice sul Panaro e Camposanto per la verifica del possesso della certificazione verde degli operatori commerciali. Sono stati controllati i titolari e i lavoratori di 42 posteggi di commercio ambulante per un totale di 62 operatori, 60 dei quali sono risultati in regola con il green pass, mentre sono in corso accertamenti a carico di due ambulanti per la verifica della documentazione in possesso.

Al mercato di San Felice sul Panaro gli agenti di polizia locale, durante un servizio di vigilanza, hanno individuato un uomo di 60 anni che stava creando disturbo e molestia ai cittadini. È stato prontamente fermato, allontanato e accompagnato al Comando per accertamenti e per l’identificazione e successivamente sanzionato. Verifiche inoltre in due bar, uno a San Felice e uno a Camposanto, identificando 22 clienti e quattro operatori commerciali. Tutti indossavano la mascherina ed erano in possesso di green pass. «Questi controlli sono fondamentali per assicurare sicurezza nei mercati e nei pubblici esercizi – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Locale e sindaco di San Felice sul Panaro Michele Goldoni – le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni. L’obiettivo è la tutela della salute dei cittadini delle nostre comunità».