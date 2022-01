People Mover, Corsini: “Condivido la decisione del sindaco Lepore. Basta con malfunzionamenti e servizi a intermittenza”

“Sul People Mover condivido la decisione presa dal sindaco Lepore e dal Comune di Bologna. È una infrastruttura innovativa, lo ribadisco, che quando è in esercizio dà risultati buoni con indice di gradimento da parte degli utenti molto alto. Assolve quindi la propria funzione e non siamo affatto pentiti di aver messo risorse importanti, ma ora bisogna davvero che si metta la parola fine a malfunzionamenti e servizi a intermittenza. Occorre voltare pagina una volta per tutte e consegnare finalmente al territorio un servizio regolare ed efficiente”.

Così l’assessore regionale a Trasporti e Mobilità, Andrea Corsini, circa lo stop deciso dall’amministrazione comunale al contributo previsto per il 2021 dal contratto di concessione alla società Marconi Express, gestore del People Mover.