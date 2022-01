“A scuola in sicurezza”: domenica 30 gennaio, anche nel modenese, il secondo Open Day per bimbi e ragazzi

Un’altra domenica dedicata ai ragazzi, in particolare agli studenti delle scuole del territorio. Dopo la prima esperienza di due settimane fa, domenica 30 gennaio si terrà anche in provincia di Modena, come in tutto il resto della Regione, l’Open Day vaccinale rivolto a tutti i bambini e ragazzi modenesi dai 5 ai 19 anni.

Due le fasce orarie dedicate a Modena città in due sedi differenti:

Dalle ore 9 alle ore 12.30 presso la Pediatria di Comunità al Centro Torrenova in via Nonantolana 685/S: vaccinazione pediatrica 5-11 anni con prime dosi per coloro che non hanno ancora ricevuto l’appuntamento, lo vogliono anticipare o non hanno potuto presentarsi nella data indicata dall’Ausl.

Dalle ore 14 alle ore 19 presso la Casa della Salute G. P. Vecchi in via Montalcini 200: vaccinazione dei ragazzi di 12-19 anni che vogliono anticipare l’appuntamento ricevuto per la dose booster (rispettando comunque l’intervallo di almeno 4 mesi dalla seconda dose) o anche avviare il ciclo primario.

Pur trattandosi di Open Day, per l’accesso alle due sedi di Modena alle famiglie è richiesto di compilare un modulo di autosegnalazione necessario per evitare assembramenti e gestire al meglio l’organizzazione delle sedute, collegandosi alla pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid/open-day-30-gennaio. Il form (distinto per ciascuna fascia d’età) sarà attivo dalle ore 9 di domani, 27 gennaio.

Dopo l’avvenuta compilazione, l’Ausl invierà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione la conferma della prenotazione completa di fascia oraria prescelta e il link a cui collegarsi per scaricare la modulistica e i documenti utili da consegnare, debitamente compilati e firmati, agli operatori sanitari il giorno della vaccinazione. Si raccomanda di presentarsi all’appuntamento con i moduli già compilati.

L'Open Day è in programma anche a Pavullo, presso il Punto Vaccinale attivo in Galleria Aldo Moro: dalle ore 9 alle ore 12.30 potranno accedere alle vaccinazioni tutti i bambini e ragazzi della fascia 5-19 anni. In questo caso non sarà necessaria la preiscrizione e la documentazione è sempre reperibile sul sito Ausl nelle pagine dedicate alla vaccinazione di ciascuna fascia d'età:

per 5-11 anni all’indirizzo www.ausl.mo.it/vaccino-covid-5-11-anni;

per 12-17 anni all’indirizzo www.ausl.mo.it/vaccino-covid-minori;

per i ragazzi maggiorenni tutte le informazioni sulla documentazione sono disponibili alla pagina: www.ausl.mo.it/vaccino-covid-libero-accesso

Si ricorda che per i minorenni è necessario almeno un genitore e la copia del documento di identità di entrambi.

Chi aveva già l’appuntamento per la prima dose o la dose booster e vuole anticiparla potrà poi disdire il suo appuntamento già fissato dopo l’Open Day di domenica 30.