Lettera del Sindaco e dell’assessore alla Scuola al personale delle scuole e dei servizi educativi comunali

Il sindaco Matteo Lepore e l’assessore alla Scuola Daniele Ara hanno inviato al personale delle scuole e dei servizi educativi per l’infanzia comunali una lettera di ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo per garantire l’apertura dei servizi.

Nella lettera fanno riferimento al Piano di potenziamento per superare la carenza di personale in nidi e scuole dell’infanzia comunali fino alla fine dell’anno scolastico, attraverso la trasformazione a tempo pieno di 100 contratti part time.

Di seguito il testo della lettera:

“Al personale delle scuole e dei servizi educativi per l’infanzia comunali

Insegnanti

Educatori

Collaboratori

Gentilissime e gentilissimi,

con queste poche righe desideriamo ringraziarvi per il grande impegno che avete profuso in questi difficili anni di pandemia che ci hanno messo di fronte ad un’emergenza, tutt’ora in corso, che rende ogni giorno complicata l’apertura delle scuole e dei servizi educativi per l’infanzia, così preziosi per la comunità bolognese.

Siamo consapevoli della vostra fatica nel lavoro quotidiano di relazione con i bambini e le bambine e con le famiglie, nel rispetto di norme sanitarie complicate, così come della fatica del personale degli uffici su altri fronti.

Teniamo duro e speriamo di essere all’apice dell’emergenza per tornare gradualmente e auspicabilmente presto alla normalità. Grazie davvero a tutti voi”.