Modifiche viabilità via Vittorio Veneto dal 27 al 29 gennaio

Nei prossimi giorni sarà effettuato un intervento di manutenzione sulla pavimentazione di via Vittorio Veneto, all’altezza di via Bonincontro/vicolo Ferri.

Pertanto dalle ore 7.00 del 27 gennaio alle ore 7:00 del 29 gennaio la viabilità in via Vittorio Veneto subirà delle modifiche. Lungo tutta la strada, divieto di transito di autobus, scuolabus e veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t (i mezzi del trasporto pubblico e gli scuolabus saranno deviati sul consueto percorso alternativo); Restringimento stradale tra via Bonincontro e Chiesa parrocchiale; divieto di transito di tutti i veicoli nella corsia riservata tra via Marconi e via S. Caterina.