Porta a porta, in arrivo i calendari 2022 della raccolta differenziata di Vignola e Spilamberto

Porta a porta, in arrivo i calendari 2022 della raccolta differenziata di...

Sono in arrivo, nelle case dei cittadini di Spilamberto e Vignola, i nuovi calendari della raccolta porta a porta. Grazie a questo utile strumento, le famiglie dei due comuni potranno sapere, giorno per giorno, quale tipologia di rifiuto esporre.

Nell’attesa di ricevere il calendario – quest’anno la distribuzione ha subito qualche rallentamento, e i nuovi fascicoli potrebbero arrivare dopo la scadenza di quelli precedenti – a febbraio cittadini e imprese possono comunque fare riferimento alle frequenze settimanali indicate per gennaio, dato che tra i due mesi non vi sono modifiche.

Le frequenze di raccolta possono comunque essere consultate anche sul Rifiutologo: inserendo il proprio indirizzo, la APP fornirà le indicazioni specifiche per la zona. Una funzione, questa, resa disponibile anche per Alexa, per cui i possessori del dispositivo potranno ottenere le informazioni semplicemente interrogando a voce l’assistente virtuale di Amazon.

I documenti in formato elettronico, inoltre, sono disponibili sui siti dei Comuni, ed è possibile ottenere una copia delle cadenze settimanali del solo mese di febbraio presso le stazioni ecologiche, presso gli sportelli Hera di Vignola e Spilamberto oppure presso le sedi municipali. In ogni caso, è sempre opportuno fare attenzione a ritirare e consultare il calendario del colore dedicato alla propria zona.

A Spilamberto, lo sportello è in Piazza Caduti Libertà 28 ed è aperto martedì, mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 12.30. La stazione ecologica San Vito è aperta lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. L’ufficio relazioni con il pubblico, invece, riceve lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì dalle 8.30 alle 10.30; e giovedì dalle 8.30 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 19.

A Vignola, lo sportello è in Via Caduti sul Lavoro 123 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30, con apertura pomeridiana il lunedì dalle 14.30 alle 16.30; sabato dalle 8 alle 12.30. La stazione ecologica di Vignola Ecopolis è aperta lunedì, martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18.30; giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e domenica dalle 9 alle 12.

Presso il Comune di Vignola, i cittadini potranno ritirare una copia del solo calendario del mese di febbraio all’ingresso del palazzo comunale, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13; giovedì 15 alle 17.00. Invitiamo a utilizzare gli strumenti informatici a disposizione in attesa della consegna a domicilio dell’intero calendario.