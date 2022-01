Il “front office” del Comune di Formigine

Lo Sportello del Cittadino del Comune di Formigine, assieme all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, rimangono i servizi di maggiore prossimità con gli utenti, e molto apprezzati dagli stessi, anche e soprattutto in questo momento nel quale tanto si sta facendo per incentivare le pratiche digitali e far risparmiare tempo e spostamenti alle persone.

Guardando i dati di affluenza degli ultimi due anni, emerge come il numero di utenti che si sono recati presso la sede di via Unità d’Italia nel 2020 sia scesa a un quarto rispetto ai numeri dell’anno precedente (41.743); per poi raddoppiare nel confronto 2020 (13.422) – 2021 (24.088). Ciononostante, il servizio non ha mai fatto mancare la sua vicinanza alla popolazione, aumentando le linee telefoniche durante l’emergenza sanitaria, con una stima approssimativa di 25.000 telefonate all’anno e, dalla primavera del 2020 aggiungendo il pomeriggio del lunedì come apertura.

Guardando al 2021, la metà degli accessi riguardano l’anagrafe e lo stato civile (12.102), seguiti dai servizi tecnici (tributi e commercio con 2.525 accessi). Un grande lavoro è stato svolto dai facilitatori digitali che, tra i primi in provincia, hanno aiutato 1.850 persone a ottenere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), necessarie per accedere a molti servizi online come le iscrizioni scolastiche, il Fascicolo Sanitario Elettronico, pratiche INPS e INAIL.

Sempre sul fronte del digitale, ricordiamo il successo dell’App Comuni-chiamo, che si può scaricare gratuitamente sul proprio smartphone e inoltrare direttamente al Comune le segnalazioni su arredo urbano, verde pubblico, strade comunali eccetera. Su 2.230 segnalazioni arrivate agli uffici competenti, 1.860 sono state inviate attraverso l’applicazione digitale.

Aumentata la richiesta delle carte d’identità elettroniche, che nel 2021 sono state 4.635.

Si ricorda che, come previsto dal Decreto legislativo n°1 del 7/1/2022, dal 1 febbraio 2022 è esteso l’obbligo del Green Pass cosiddetto “base” a coloro che accedono ai pubblici uffici. Fino al termine dell’emergenza sanitaria, si accede allo Sportello previa prenotazione telefonica dell’appuntamento (059 416167) o attraverso la form presente sul sito www.comune.formigine.mo.it. Si invitano i cittadini con particolari esigenze (disabili, donne incinte, etc) a segnalarlo in fase di prenotazione per accoglierli al meglio.