Il Prefetto di Bologna in visita alla Direzione Regionale Vigili del fuoco dell’Emilia Romagna e al Comando Vigili del Fuoco di Bologna

Il Dott. Attilio Visconti, che recentemente ha assunto l’incarico di Prefetto di Bologna, ha fatto visita alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna accolto dal Direttore Regionale Ing. Michele de Vincentis e dal Comandante Provinciale di Bologna ing. Natalia Restuccia.

L’Ing. De Vincentis ha illustrato al Prefetto l’attività svolta dalla Direzione Regionale in particolare nell’ambito della formazione e dell’emergenza. Il dott. Visconti ha potuto apprezzare il polo didattico regionale. Un’area dove con postazioni in continua evoluzione, per stare al passo con le esigenze di un moderno sistema di soccorso, i Vigili del Fuoco dell’intera regione possono fare addestramento, formazione e aggiornamento. La visita è proseguita all’interno della Sala Operativa regionale. Una struttura di coordinamento, operativa 24 ore su 24, da dove operatore specializzati anche grazie a sistemi tecnologici avanzati garantiscono il supporto ai Comandi Provinciali impegnati nel soccorso, gestiscono i gruppi specialistici (elicotteristi, sommozzatori,cinofili ecc.) attivano e coordinano i vari moduli della Colonna mobile Regionale pronti a muoversi in caso di calamità ed emergenze di protezione civile.

Al termine della visita in Direzione Regionale il Prefetto ha proseguito il suo incontro con i Vigili del Fuoco nell’adiacente Comando di Bologna. Il Comandante ing. Restuccia ha guidato gli ospiti in vari settori del Comando dedicati in particolar modo all’attività operativa di soccorso, soffermandosi nella Sala Operativa 115, fulcro dell’attività di soccorso e interfaccia con il cittadino che richiede aiuto. Il dott. Visconti ha potuto apprezzare come gli operatori Vigili del Fuoco addetti al 115 gestiscono le chiamate di soccorso avvalendosi di sistemi informatici e tecnologici che permettono di avere sotto controllo l’intero quadro delle risorse VVF sul territorio provinciale in collegamento radio e telefonico con ogni mezzo dispiegato e con la struttura operativa del Corpo Nazionale.