Il sindaco di Bologna: “gratitudine e riconoscenza per spirito di servizio del...

Bentornato Presidente! Al Presidente Sergio Mattarella vanno, ancora una volta, la nostra gratitudine e riconoscenza, come cittadini prima di tutto. Sappiamo che accetta questo nuovo impegno per spirito di servizio verso il Paese e la nostra bella Costituzione. Bene la centralità del Parlamento che ha spinto per questa ipotesi. Viva la Repubblica Italiana!

Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore sul voto per il Quirinale.