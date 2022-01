Esplosione con incendio in abitazione nel reggiano: muoiono due fratellini di 7 e 8 anni

Alle 21.45 di ieri, 29 gennaio, i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia sono intervenuti per un vasto incendio divampato in un’abitazione a due piani, in via Matteotti nel centro di Fabbrico. Le squadre giunte in posto hanno trovato fiamme alte in uscita da diverse finestre. Al primo piano sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due bambini – una femminuccia ed un maschietto rispettivamente di 8 e 7 anni – appartenenti ad una famiglia di origine pakistana, estratti dall’esterno a causa dei notevoli danni all’interno dell’abitazione.

Al momento dell’accaduto era presente nell’abitazione la madre che ha dato l’allarme, e ha chiesto aiuto dei vicini. La donna, rimasta incolume, ha riferito di un incendio divampato all’improvviso al piano terra. Il padre e l’altra figlia erano fuori dall’abitazione.

L’immobile è stato posto sotto sequestro.

Dai primi accertamenti svolti dai vigili del fuoco si ipotizza una fuga di gas dall’impianto di riscaldamento.

Il Comando provinciale è intervenuto con cinque squadre, due da Guastalla, una dalla sede Centrale e due dal distaccamento volontario di Luzzara. Sul posto oltre ai sanitari, i carabinieri della stazione di Fabbrico e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Guastalla che conducono le indagini, coordinati dalla Procura reggiana. I corpi dei due bambini sono stati posti a disposizione dell’Autorità. I genitori ed altri due figli minori hanno temporaneamente trovato ospitalità presso connazionali.