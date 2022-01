Distretto di Pavullo, al via corso formativo dedicato ai caregiver

Nove lezioni dedicate a chi si prende cura di un familiare malato e lo supporta nei bisogni quotidiani. Prende il via mercoledì 2 febbraio, alle 17.30 a Pavullo, la seconda edizione del Corso ‘Rosa di perla’, organizzato dall’Azienda USL di Modena e dal Distretto sanitario di Pavullo, in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Frignano.

Il ciclo formativo – gratuito e a cadenza settimanale – è rivolto principalmente ai caregiver, ma aperto anche ad assistenti famigliari e a chi si prende cura di persone fragili e/o non autosufficienti. In particolare, il caregiver è quella persona che a titolo gratuito, e fuori dall’ambito professionale, si occupa dell’assistenza di un figlio, genitore o altro familiare disabile, anziano o che comunque non sia autosufficiente.

Nello specifico, gli incontri aiuteranno i partecipanti ad affrontare la quotidianità della persona assistita, permettendo anche di intercettare e gestire le problematiche che possono riguardare direttamente il caregiver.

Per chiunque fosse interessato sono ancora disponibili dei posti per assistere al corso online. Per iscriversi è necessario contattare via mail lo Sportello Caregiver del Distretto di Pavullo all’indirizzo: i.cappelli@ausl.mo.it.