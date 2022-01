Droga, bilancia e coltello nella struttura socio-assistenziale per minori a Bologna. 17enne denunciato dai carabinieri

Droga, bilancia e coltello nella struttura socio-assistenziale per minori a Bologna. 17enne...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno denunciato un 17enne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ successo nel pomeriggio del 27 gennaio scorso quando i militari, su richiesta del personale della struttura, sono intervenuti presso una comunità per minori del Comune di Bologna e in particolare all’interno della camera che ospitava il 17enne.

All’interno della stessa sono stati trovati un involucro di cellophane, contenente 2,21 grammi di hashish, una busta di plastica contenente 21,58 grammi di marijuana, una bilancia di precisione, una trentina di euro in contanti e un coltello a serramanico. Il materiale rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato.