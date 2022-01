Lunedì a Carpi presentazione del workshop intensivo per la nuova produzione di Concentrico Factory

L’associazione Culturale AppenAppena – APS propone un nuovo progetto aperto a tutta la comunità: un workshop intensivo teatrale e transdisciplinare che si svolgerà da marzo a luglio 2022 presso il Teatro Comunale di Carpi, volto alla realizzazione di una performance che sarà presentata a Concentrico Festival 2022 come nuova produzione di Concentrico Factory.

L’esito finale sarà curato e orchestrato dall’artista Andrea Saltini che andrà a comporre il lavoro fatto avvalendosi della docenza partecipata di un team di professionisti del settore: l’attore e regista Paolo Zaccaria, la danzatrice e coreografa Veronica Sassi e il musicista Enrico Pasini

che saranno in scena durante la performance finale.

Concentrico Factory, attraverso il workshop, punta ad attuare un percorso di sensibilizzazione ed educazione alla pratica teatrale e performativa dando a tutti la possibilità di mettersi in gioco e vivere un’esperienza di crescita attraverso la messa in scena di uno spettacolo. Sarà un’esperienza a 360 gradi del processo di creazione, ci si confronterà con molteplici discipline per sviluppare e consolidare il lavoro scenico, la scrittura collettiva e la regia dell’opera finale che assemblerà in un quadro complessivo un’imponente performance teatrale utilizzando molteplici strumenti. Tutto il processo creativo, inoltre, verrà documentato e sarà la base per la realizzazione di un docufilm a cura di Concentrico Factory.

Lunedì 7 febbraio alle ore 20.30 presso l’auditorium A. Loria verrà presentato il progetto alla cittadinanza con la partecipazione di tutti i docenti e collaboratori.

Ingresso libero con Super Green Pass e mascherina FFP2.

Sarà possibile seguire la serata anche online tramite la diretta facebook su Concentrico Festival.

“Concentrico Factory, così come gli altri progetti collaterali di Concentrico Festival, è concepito per rendere la manifestazione il punto centrale attorno al quale sviluppare attività di lungo respiro per coinvolgere direttamente i cittadini durante tutto l’anno in modo da creare interesse verso il mondo teatrale e la pratica artistica, sviluppando inoltre potenzialità e professionalità legate a questi campi. – spiega Maddalena Caliumi, presidentessa dell’Associazione AppenAppena – I progetti annuali legati a Concentrico vanno ad approfondire la ricerca in campo teatrale e ad aumentare la partecipazione, con particolare attenzione al lavoro inclusivo e di gruppo, alle tematiche sociali e culturali, allo scambio intergenerazionale e all’educazione, al fine di aumentare il valore del Festival trasformandolo in una realtà di crescita sociale e culturale.”

“L’intento è quello di condividere, – spiega Andrea Saltini a cui è affidata la regia – con i partecipanti durante e gli spettatori poi, i tratti di un’avventura teatrale memorabile, e soprattutto fissare quanto si è depositato nel lungo periodo di lavoro, in pensieri e immagini, quanto al di là della breve durata di uno spettacolo, mantiene vitalità propria e dialoga con il più vasto canone teatrale.”

Il workshop prevede 3 fasi:

Incontri e prove scanditi da un tempo che è insieme teatro e vita quotidiana fino alla formazione di un “corpo di corpi”: un vero e proprio coro teatrale caratterizzato da empatia, impasti profondi che lo hanno generato e lo tengono in vita, un imprevedibile territorio di relazioni e storie.

Focus e stage intensivi volti ad approfondire alcune dimensioni della pratica artistica per rendere il percorso laboratoriale più ricco e intenso esplorando nuovi metodi di relazione e insegnamento, per la creazione in corso d'opera di una performance ibrida che utilizzi diversi linguaggi artistici.

Elaborazione e produzione docufiction. La fase uno e la fase due, verranno interamente documentate da una équipe di professionisti che filmerà i progressi della "famiglia teatrale": il percorso e la storia drammaturgica sublimati si intrecceranno con i contributi personali e sensibili degli attori stessi, creando un dialogo con ciò che verrà presentato sul palco. Tutto il materiale raccolto durante il percorso verrà successivamente editato e montato in una particolare docufiction prodotta da Concentrico Festival, e mostrata ufficialmente al pubblico entro la fine del 2022.

Il workshop si svilupperà in 19 incontri ogni lunedì presso il Teatro Comunale di Carpi a partire dal 7 marzo 2022 dalle ore 20.30 alle 23.00, con cadenza settimanale fino a luglio 2022.

L’esito finale sarà inserito nel programma del Festival Concentrico che si svolgerà da lunedì 11 a domenica 17 luglio 2022 nel centro storico di Carpi (Mo).

Il corso è aperto a tutti, a partire dai 18 anni anche alla prima esperienza, la prima lezione di prova è gratuita e il costo complessivo è di 300€.

Sarà rispettata la normativa vigente anti Covid-19 (Green pass e utilizzo di mascherine ffp2 obbligatorio)

Per qualsiasi informazione: info@appenappena.it