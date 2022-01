Ricostruzione: a Finale Emilia incontro in municipio con i tecnici della Regione

Nella scorsa settimana una delegazione di tecnici della Regione Emilia Romagna, accompagnata dal Sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Davide Baruffi, ha fatto visita al Comune di Finale Emilia, incontrando sindaco, assessori, funzionari e tecnici impegnati nella ricostruzione post terremoto.

Dopo aver analizzato nel dettaglio lo stato dell’arte della ricostruzione, il programma di avanzamento delle attività di progettazione e valutato le criticità progettuali e finanziarie di alcune opere, la delegazione regionale è stata accompagnata direttamente nei luoghi cantierabili: dal centro sportivo al castello, dal teatro al palazzo municipale.

“È stata una giornata soddisfacente – commenta il sindaco di Finale Claudio Poletti – perché abbiamo avuto conferma che le linee di dialogo aperte con la Regione sono sintonizzate sulle medesime frequenze. La disponibilità dei tecnici regionali a supportare i nostri uffici impegnati nella messa in cantiere delle opere della ricostruzione pubblica, è massima. Abbiamo colto l’occasione per evidenziare al sottosegretario alla presidenza, Davide Baruffi, la necessità di rafforzare la squadra dei tecnici impegnati nella ricostruzione, usufruendo anche di personale somministrato in sostituzione di coloro che si sono trasferiti e non sono più in forze presso il nostro ufficio tecnico e l’ufficio mude. Ci è stato assicurato il massimo impegno da parte della Regione anche nel risolvere questa problematica. L’accordo con la Regione prevede la periodica organizzazione di incontri tecnici per esaminare gli aspetti progettuali e finanziari delle opere pubbliche, secondo un’agenda di priorità stabilita dal Comune che prevede il via ai lavori di piazza Garibaldi entro il mese di febbraio e l’inizio del cantiere per la riapertura del ponte vecchio entro giugno 2022”.

A proposito di piazza Garibaldi, sono iniziati oggi gli incontri presso le attività commerciali che vi operano, per illustrare lo stato dell’arte del progetto e raccogliere eventuali osservazioni.

“Nei prossimi giorni proseguiremo con questi appuntamenti – aggiunge Poletti – e per il 10 febbraio stiamo organizzando una video conferenza aperta ai cittadini, agli operatori che in piazza lavorano e ai consiglieri comunali. Per quanto riguarda lo spostamento del mercato del mercoledì, all’avvio del cantiere, c’è già l’accordo con gli ambulanti per posizionarlo in corso Matteotti”.