Con la rimozione della copertura in cemento amianto del bocciodromo di Rovereto, il Comune annuncia, orgogliosamente, la completa opera di bonifica delle strutture comunali da questo pericoloso materiale. “Ringraziamo i progettisti che, con noi, si sono adoperati per il raggiungimento di questo importante obiettivo e tutto lo staff della Polisportiva Roveretana per la collaborazione”.