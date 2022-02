Quasi 1800 vaccinazioni anticovid in Piazza Maggiore a Bologna

Sono state 1799 le dosi di vaccino anticovid somministrate ad accesso diretto dal 12 al 31 gennaio in Piazza Maggiore, grazie alla Clinica mobile messa a disposizione dell’Azienda USL dal Gruppo Coesia.

Tra queste il 45,3% sono state somministrate ai 5-11enni, la cui copertura vaccinale ad oggi raggiunge appena l’11,8%.

Questa settimana ancora disponibili 3000 posti per prime dosi dedicate ai più piccoli, prenotabili attraverso i consueti canali.

Tuttavia presso l’Hub della Fiera, che si configura come l’hub di riferimento per la campagna vaccinale pediatrica, tutti i giorni dalle ore 8 fino alle 19.00 si garantirà ai genitori che ne abbiano necessità anche l’accesso diretto per immunizzare i propri figli.