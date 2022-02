Carla Ghirardini (Sassuolo2020) sulla situazione politica sassolese

Sassuolo 2020 non ha rappresentanti nel Consiglio Comunale sassolese, ma osservando i fatti di questi giorni forse è meglio così visto il livello “antipolitico” dei membri della Giunta, che la abbandonano come se loro avessero fatto un piacere alla città di Sassuolo, invece di rimanere e portare a termine il lavoro di legislatura che hanno iniziato col voto di poco più di metà dei residenti.

Manca totalmente il senso civico di responsabilità se convinzioni antiscientifiche contro l’ emergenza sanitaria prevalgono sul dovere di amministrare per 5 anni con serietà una città complessa come Sassuolo.

Il sindaco Menani dov’è?? si rende conto che ha perso metà della sua giunta per motivi che nulla hanno a che fare coi problemi della città, problemi che pensa di risolvere cambiando metà dei componenti a 2 anni dalla fine del suo mandato?

Ha ragione il nuovo segretario del PD Ravazzini ” il rischio è un naufragio della barca” e Sassuolo non può permetterselo.

Ci auguriamo che la nuova metà della giunta abbia esperienza e competenza per non impiegare i prossimi anni ad “imparare”, ma possa mettere mano ai problemi reali della città compreso quello di convivere con una emergenza sanitaria, soprattutto in ambito scolastico, senza presunzione di insegnare a pensare agli studenti, ma aiutandoli a vivere la loro giovinezza.

Carla Ghirardini Capolista Sassuolo 2020