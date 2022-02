Dimissioni Nizzoli e nuova giunta, Severi (FI): “Da tempo chiedevamo soluzione, ora avanti con nuova compagine’

“Le dimissioni dell’Assessore e amica Camilla Nizzoli rendevano ancora più evidente ed urgente la necessità, più volte da noi sottolineata, di procedere, da parte del sindaco, alla formalizzazione di una nuova giunta in tempi brevi. Da settimane, dalle dimissioni degli assessori Ruini, lo chiedevamo come cittadini e come forza di maggioranza che ha sostenuto e che vuole continuare a sostenere questa amministrazione.

Aspettavamo che il primo cittadino rendesse noto in questi giorni i nomi dei due nuovi assessori e la conferma arrivata oggi della presentazione della nuova giunta, venerdì prossimo, con nuovi assessori che assumeranno le deleghe dei tre assessori dimissionari, va in questa direzione.

Sassuolo ha bisogno di una giunta forte, competente, e nel pieno delle proprie potenzialità, per gestire, con rinnovato slancio, i diversi settori e le opportunità rese possibili dalle decine e decine di milioni di finanziamenti verosimilmente in arrivo al nostro comune dal PNRR”.