La Polizia di Stato di Modena denuncia un 30enne per lesioni personali e sequestra un cane mordace

La sera del 29 gennaio, personale della Squadra Volante ha rintracciato nei pressi dello stadio “A. Braglia” un uomo di 30 anni, residente a Modena, nei confronti del quale il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, ha emesso un decreto di sequestro preventivo del cane di sua proprietà, in relazione ad episodi di malgoverno dell’animale che avevano messo a rischio l’incolumità delle persone. In una serie di aggressioni e liti in strada, l’autore aveva infatti utilizzato il proprio cane di grossa taglia, molossoide, per spaventare e minacciare le sue vittime.

Tra i diversi fatti di reato per cui procede la Polizia di Stato, quello più grave vede l’uomo deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate in relazione ad un’aggressione consumata in una via del centro, a fine novembre, in danno di un ventinovenne straniero che, nell’occorso, aveva riportato lesioni guaribili in 30 giorni dovute anche ai morsi del cane.

Il cane in esecuzione del provvedimento veniva affidato, con l’ausilio dei veterinari dell’Ausl di Modena, alle cure del personale di una struttura idonea per la custodia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.