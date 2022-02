A Soliera la raccolta ‘porta a porta’ diventa integrale

Il 1° febbraio scorso è scatta su tutto il territorio del Comune di Soliera la raccolta rifiuti integrale “porta a porta”. La novità più rilevante riguarda il passaggio a raccolta domiciliare di vetro, plastica e lattine, andando così a realizzare una raccolta domiciliare per tutte le tipologie di rifiuti. Allo stesso tempo è stata modificata la modalità di differenziazione dei rifiuti: ora lattine, barattolame, banda stagnata e alluminio, fino ad ora raccolte con il vetro, vanno nella plastica.

Lunedì 7 febbraio prende avvio l’operazione di rimozione dei cassonetti. Sono 135 le mini-stazioni ecologiche che andranno a scomparire. La rimozione e la pulizia delle arre sarà di competenza degli operatori del gestore AIMAG; a seguire spetterà al Comune valutare, zona per zona, il ripristino della aree interessate, il rifacimento dei marciapiedi, l’eventuale riasfaltatura, la segnaletica orizzontale nelle aree di parcheggio e la sistemazione del verde.

“L’ampliamento del sistema di raccolta domiciliare”, spiega l’assessora all’Ambiente Katia Mazzoni, “andrà a rafforzare quel percorso virtuoso che ha consentito a Soliera di raggiungere in questi anni percentuali altissime nella raccolta differenziata, come dimostrano i numerosi premi e i riconoscimenti conseguiti in ambito sia regionale che nazionale. Grazie all’adozione della ‘porta a porta integrale’, si potrà infatti migliorare ulteriormente la qualità dei materiali ottenuti, avviando al recupero una maggiore quantità di rifiuti riciclabili e prelevando dunque meno materie prime dall’ambiente.”

Per informazioni specifiche sul servizio, c’è il numero verde 800.018405, attivo dal lunedì al venerdì (8-19) e il sabato (8-13). Chiamata gratuita anche da telefono cellulare.