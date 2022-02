Il Circolo PD di Fiorano in merito all’ultimo consiglio comunale

Il percorso verso la realizzazione materiale delle nuove scuole a Spezzano continua, e l’approvazione della variante al punto 5 in discussione è andata in quella direzione.

La discussione sul punto si è protratta per le perplessità sollevate su diverse questioni (in particolare il tema della futura viabilità nei pressi del sito scolastico) alle quali sono state date puntuali e soddisfacenti risposte in consiglio. Nonostante questo, insieme all’astensione dell’opposizione, abbiamo dovuto registrare anche l’astensione dei due consiglieri del gruppo misto. Uno dei quali ha dichiarato “Ci asteniamo perché tanto è come votare favorevole”.

Se Spezzano avrà le sue nuove scuole, frutto di una progettazione approfondita da parte di tecnici competenti che hanno già valutato la migliore opzione preferibile, oltre che tutte le questioni territoriali annesse di cui tenere conto, non sarà certo grazie alle astensioni: le nuove scuole si avranno grazie ai voti favorevoli, consapevoli e responsabili del gruppo PD e della lista civica “Francesco Tosi è il mio sindaco”, nei dovuti passaggi consiliari. Sottolineiamo anche che se non fosse stata approvata la variante non avremmo potuto partecipare ai bandi per i consistenti fondi del PNRR, perdendo questa opportunità unica.

Ci terremo inoltre a rimarcare la nostra preoccupazione verso le ostinate richieste di votazione segreta che sono arrivate durante il consiglio sia dall’opposizione che dal gruppo misto, nonostante una consigliera della lista civica fosse regolarmente e legittimamente connessa da casa per motivi personali e di salute. Chiaramente, una votazione di tipo segreto (che comunque da regolamento non era prevista per le materie in discussione, come anche rimarcato dall’intervento del segretario comunale) non avrebbe potuto garantire la segretezza della consigliera, impedendone la partecipazione al voto. Riteniamo quindi queste richieste scoordinate e davvero lesive di quella “libertà d’espressione” dei consiglieri che, apparentemente, si presumeva di tutelare con il voto segreto.

(Per il circolo PD di Fiorano, il segretario Davide Muradore)