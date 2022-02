Chiusure notturne programmate sulla A1 Milano-Napoli Panoramica

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 7 e martedì 8 febbraio, con orario 21:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

verso Firenze sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450);

verso Bologna sarà chiuso il tratto compreso tra Roncobilaccio (km 242+300) e Rioveggio (km 222+700).

Di conseguenza, saranno completamente chiuse le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, in entrata e in uscita; inoltre, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze.

Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, saranno chiuse anche le aree di servizio “Roncobilaccio ovest” e “Roncobilaccio est”.

In alternativa, si potrà percorrere la A1 Direttissima. In alternativa alle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.