Settimana di controlli in strada per la Polizia di Stato di Mirandola

In settimana personale del Commissariato di Mirandola ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio mirati alla verifica del rispetto delle norme Covid, diretti dal Dirigente del Commissariato di Mirandola. Le pattuglie hanno effettuato verifiche amministrative sul corretto uso di mascherine e sul possesso del green pass negli esercizi pubblici del centro città e nei comuni dell’area nord.

Mercoledì e giovedì scorso, a Mirandola, due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per non aver osservato il provvedimento sanitario della quarantena domiciliare obbligatoria perché le stesse, positive al Covid-19, venivano sorprese fuori dal proprio domicilio.

Nella serata di ieri, in due esercizi pubblici controllati, situati nei comuni limitrofi di san Possidonio e Concordia sulla Secchia, sono state rilevate delle irregolarità, in particolare è stata elevata una contravvenzione ad un cliente che stava consumando al tavolo senza essere in possesso del previsto green pass rafforzato ed una alla titolare per l’omessa operazione di verifica ai sensi dell’art.9, comma 2 del D.L.52/2021.Nel secondo locale pubblico è stata rilevata la presenza di una dipendente in possesso di green pass rafforzato scaduto, conseguentemente sanzionata. Al vaglio la posizione del titolare del locale in ordine all’omessa verifica.

In totale sono state identificate 177 persone, 33 veicoli e 10 esercizi pubblici di somministrazione bevande e alimenti.