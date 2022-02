Al Cinema Cristallo di Reggio Emilia un incontro con il grande velista Francesco Cappelletti

Il Circolo Velico Nonsolovela, martedì 8 febbraio alle ore 20.45, organizza un incontro, aperto al pubblico, con il grande velista Francesco Cappelletti, presso il Cinema Cristallo (via A. Ferrari Bonini, 4) a Reggio Emilia.

Il quarantenne velista toscano è l’unico italiano che ha partecipato alla Golden Globe Race 2018, la prima riedizione della regata omonima del 1968, una delle sfide più estreme e controverse nella storia della vela in solitaria: il giro del mondo senza scalo, senza assistenza e con vecchi sistemi di navigazione.

La serata inizierà con la proiezione del lungometraggio “30.000 Miglia al Traguardo”, vincitore nel 2021 del premio Best Documentary al Caorle Independent Film Festival.

Il documentario racconta la storia del giovane velista dall’iscrizione alla gara, nell’estate del 2017, per svelare tutti i retroscena della preparazione tecnica e umana di un uomo che ha fatto di tutto per realizzare il suo sogno, in bilico tra vita privata e desiderio di raggiungere il sogno di navigare nei mari più remoti. Quando finalmente Cappelletti si trova da solo in mare aperto, il viaggio continua tra momenti di introspezione, rischi e difficoltà inaspettate. Il documentario testimonia non solo la passione per la vela e per la navigazione, ma anche i sentimenti e le curiosità in grado di far compiere agli uomini imprese tanto estreme.

L’ospite e protagonista della serata Francesco Cappelletti, al termine della proiezione, sarà a disposizione del pubblico per rispondere alle domande sulla sua storia umana e di velista appassionato.

Biglietti anche in prevendita (7 euro) sul sito Movieday.it

Obbligatoria la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)