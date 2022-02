Comunale di Carpi esaurito per l’arrivo di Drusilla Foer

Teatro Comunale tutto esaurito, sabato 12, per Drusilla Foer, il personaggio femminile creato e interpretato dall’attore Gianluca Gori, che arriva in città pochi giorni dopo la sfolgorante apparizione al Festival di Sanremo: va in scena infatti “Eleganzissima”, spettacolo in programma lo scorso 22 gennaio nell’ambito della stagione 2021-2022, e rinviato per un caso di Covid nella compagnia.

Spiega la produzione che il recital, nato nel 2017 e qui proposto in una nuova versione aggiornata, « prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. » Essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti, regalando al pubblico « un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. »

Per chi non conoscesse Madame, che Amadeus ha appunto voluto fra le “co-conduttrici” del festival sanremese, eccola descritta nelle note dello spettacolo: « Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, è da tempo un’icona di stile. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. Frequenta con successo televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web. »

“Eleganzissima” è prodotto dalla Best Sound di Franco Godi con ATER Fondazione: in scena Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori clarinetto e sax.

Sipario ore 21: per le norme anti-Covid si entra solo con “certificazione verde rafforzata” e mascherina Ffp2.