Nidi Bologna, approvata la delibera per l’azzeramento delle rette di gennaio. C’è anche la riduzione del 10% per febbraio

Come annunciato nelle scorse settimane, la Giunta di Bologna ha approvato oggi la delibera con cui ufficializza l’azzeramento delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti ai nidi e spazio bambini comunali a gestione diretta per l’intero mese di gennaio, anche a fronte della sospensione dell’orario prolungato che ha interessato tutti i servizi comunali.

Inoltre la Giunta ha deciso di prevedere per il mese di febbraio l’applicazione dello sconto del 10% per le famiglie dei bambini iscritti al servizio di prolungamento orario dei nidi comunali a gestione diretta, rapportato alle giornate di sospensione del servizio stesso.

Il costo della riduzione complessiva, per il Comune di Bologna, ammonta a circa 150mila euro.

“È un provvedimento che cerca di andare incontro alle famiglie in questo inizio anno di grandi difficoltà per la gestione familiare e per la gestione dei servizi – è il commento dell’assessore alla Scuola Daniele Ara-. Le nuove regole sulle quarantene e il calo della curva dei contagi ci fanno finalmente intravedere un ritorno alla normalità, contiamo quindi di riattivare l’orario prolungato dopo metà febbraio come promesso”.