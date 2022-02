A Carpi proroga della fornitura gratuita delle mascherine FFP2 sugli scuolabus

Al fine di assicurare continuità didattica a tutti gli studenti che utilizzano il servizio di trasporto scolastico dedicato di competenza dell’Unione Terre d’Argine e di garantire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in questo momento significativo della pandemia, l’Unione aveva scelto di sostenere le famiglie nel far fronte alle nuove disposizioni normative, garantendo fino al 10 febbraio la fornitura delle mascherine Ffp2 a tutti gli utenti iscritti al trasporto scolastico dedicato, per un totale di n.465 iscritti su tutto il territorio distrettuale così suddivisi:

· Campogalliano n.29

· Carpi n.197

· Novi di Modena n.48

· Soliera n.191.

A fronte di questa ulteriore disposizione, in tutte le linee del trasporto scolastico dedicato nei Comuni dell’Unione, Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, fino al 31 marzo 2022, la Giunta dell’Unione ha deciso, nella giornata di ieri 9 febbraio 2022, di continuare a fornire gratuitamente e a distribuire giornalmente una mascherina Ffp2 ad ogni utente delle scuole primarie e secondarie iscritto al trasporto scolastico di competenza dell’Unione Terre d’Argine, al momento della salita sullo scuolabus.

Il Decreto Legge 4 febbraio 2022 n.5 conferma fino al 31 marzo 2022 le precedenti disposizioni per l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato.

La norma ribadisce che il trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale rispetto all’uso delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 31 marzo agli studenti anche sopra i 12 anni, con solo obbligo di mascherina Ffp2 e senza Green pass. Pertanto agli studenti sopra i 6 anni è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato indossando solamente la mascherina protettiva di tipo FFP2, fatto salvo chi è esonerato dall’utilizzo di questo dispositivo di protezione per motivi sanitari.