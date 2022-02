Hockey Rotellistica Scandianese, la femminile torna in pista

Dopo la vittoria nella quarta giornata del Campionato Nazionale di serie A1 Femminile a Forte dei Marmi, la formazione delle “ragazze della Rotellistica” si prepara ad affrontare in casa le campionesse d’Italia di Matera, nel recupero della seconda giornata che non si era disputata su richiesta della formazione Lucana.

La partita è in programma presso l’Arcostruttura di Scandiano alle ore 17 di sabato 12 febbraio.

Sulla carta la partita si presenta al limite del proibitivo, vista la forza delle ragazze Materane allenate da Valerio Antezza, che annovera fra le proprie fila campionesse importanti del calibro di Pamela Lapolla (colonna della Nazionale Italiana), Francesca Maniero (anche lei in Nazionale), il portiere Valentina Gaudio, l’argentina Yacanto e altre atlete d’interesse nazionale come Luisa e Larissa Lamacchia e Alessia Villa che rendono la squadra Lucana una delle favorite alla vittoria finale.

Il successo a Forte dei Marmi ha sicuramente acceso nelle Scandianesi una consapevolezza aggiuntiva e ha reso le ragazze smaniose di poter dare tutto per rendere la partita avvincente ed equilibrata.

Mister Barbieri ritiene che si arrivi a questa partita nelle migliori condizioni: “ abbiamo avuto un periodo difficile in cui le ragazze non sono riuscite ad allenarsi con continuità, ma ora, finalmente, abbiamo ripreso il cammino e ci siamo preparati bene. La vittoria al Forte dovrebbe averci scrollato di dosso alcune paure dovute alla giovane età della maggior parte delle ragazze, e adesso abbiamo voglia di far bene anche al cospetto di una grande squadra”.

Questa rimane una stagione di crescita per la squadra Scandianese, che punta al quarto posto per accedere alla finale, in vista della prossima stagione che, nei programmi, si vorrebbe fosse quella della consacrazione.

Avrebbe dovuto essere un week end molto intenso poiché oltre al recupero di sabato, in programma c’era anche la partita con il Vercelli che ha però comunicato l’indisponibilità.

La Società ne ha approfittato per recuperare una delle partite under 17 che sono rimaste sospese causa stop per il Covid.

Domenica 13 febbraio alle ore 15 a Correggio si disputerà Correggio A – Rotellistica Scandianese partita valida per il Campionato under 17.

le ragazze convocate per le due partite sono: Greta Ganassi (V. Cap.) e Chiara Pisati per difendere la porta, Giada Martino (Cap.), Valeria Calia, Hasnae Belmkhair, Sophia Ferrarini, Alice Montoni, Anna Berti, Alice Pontrelli All. Massimo Barbieri.

(Diretta: https://fisrtv.it/live?l=A217BCEBB2594BDF8FE2E65131DBF663021469 )

In Foto Greta Ganassi e Sophia Ferrarini