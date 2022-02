San Felice sul Panaro: fatto brillare ordigno della seconda guerra mondiale

Venerdì 11 febbraio, alle 11.55, è stato fatto brillare dagli artificieri dell’esercito provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, nelle campagne di Rivara di San Felice sul Panaro, un ordigno bellico della seconda guerra mondiale: una granata di artiglieria da 149 millimetri, caricata a pallette con effetto scheggiante, lanciata e inesplosa. La granata è stata rinvenuta nei giorni scorsi a San Felice in un cantiere edile di via Terrapieni Nord.

Si è così messa in moto la procedura che ha portato a far brillare l’ordigno e che ha visto il coinvolgimento, tra gli altri enti, di Prefettura di Modena, Croce Rossa Italiana, carabinieri, polizia locale e Comune di San Felice sul Panaro. A individuare l’area “sicura” in cui far brillare la granata è stato il geometra Giuseppe Molinari dell’Ufficio ambiente del Comune di San Felice sul Panaro. L’esplosione dell’ordigno è così avvenuta in piena sicurezza, mentre la vigilanza dell’area interessata e delle strade limitrofe è stata effettuata da carabinieri e polizia locale.