Inaugurata a San Lazzaro la nuova struttura che ospita il distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco

Una nuova struttura per il distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco di San Lazzaro, all’avanguardia in termini di prestazione energetiche, che si estende su una superfice di 380 metri quadrati e che, grazie alla sua collocazione, rende facilmente raggiungibili le sue aree di intervento e cioè Bologna, Ozzano, Castel San Pietro, Castenaso, Pianoro e Monterenzio.

Il nuovo edificio è stato inaugurato questa mattina, presenti la sindaca di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, il capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prefetto Laura Lega, il capo del Corpo Nazionale, Guido Parisi.

“Avere una nuova sede operativa estremamente funzionale, all’altezza della professionalità dei Vigili del fuoco e posta in una posizione ideale sotto l’aspetto logistico è fondamentale per tutto il territorio- afferma Bonaccini-. I Vigili del Fuoco rappresentano un essenziale presidio per la sicurezza pubblica e privata, in particolare durante gli eventi calamitosi, e non solo. Bene ha fatto l’amministrazione comunale di San Lazzaro a investire in questa struttura”.

Alla fine della cerimonia, il presidente Bonaccini e la sindaca Conti hanno inaugurato anche i campi da paddle e i nuovi spogliatoi del baseball, in via Fratelli Canova, sempre a San Lazzaro.

Successivamente, hanno fatto tappa all’Arci Bellaria – dove l’attività è a rischio a causa del caro-bollette e dell’aumento dei prezzi dell’energia – e hanno seguito una gara del campionato italiano di scherma per atleti paralimpici al Palasavena di via Caselle.

La struttura a servizio dei Vigili del Fuoco

Dotato di pannelli radianti a pavimento, impianto pompa di calore aria calda e fredda, pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, impianto a pannelli fotovoltaici per sopperire a parte del fabbisogno elettrico dell’edificio, illuminazione con corpi illuminanti a Led, l’edificio è stato realizzato interamente con un finanziamento di 1 milione e 100 mila euro del Comune di San Lazzaro ed è stato costruito in soli 12 mesi.

All’interno è presente un’autorimessa e locali accessori, una sala corsi, una zona giorno con angolo cottura, due camere multiple e due camere singole, oltre a unità igieniche e docce. L’edificio è stato progettato con la normativa sismica vigente come edificio strategico.