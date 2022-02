A Carpi attraversamenti pedonali più visibili e ‘udibili’

Sono stati ultimati alcuni interventi per rendere più sicuri alcuni attraversamenti pedonali in città, e un tratto di pista ciclabile a Cibeno Pile, per un totale di circa 30mila euro. In particolare, sono stati dotati di “dispositivi acustici a chiamata” per non vedenti gli attraversamenti di piazzale Marconi (lato Nord), corso Fanti, via Berengario all’incrocio con via Fassi (lato Est), e via Peruzzi all’incrocio con le vie Fassi-Cipressi (lato Ovest); questi interventi sono stati fatti accogliendo una proposta dalla “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti”.

Sul fronte della illuminazione, sono stati completati i lavori nell’attraversamento pedonale di Via Mulini, tra via Moncenisio e Vasco da Gama; e nel tratto di ciclabile tra via Martiri di Fossoli e la scuola secondaria di primo grado “Margherita Hack”. I dispositivi acustici sono costati circa quattro mila euro, una decina l’illuminazione di via Mulini e 15mila l’intervento a Cibeno Pile.

Sottolinea Marco Truzzi, assessore a Mobilità e Lavori Pubblici: «L’attenzione e la cura per la città non si vedono solo dalle grandi progettualità alle quali ci stiamo candidando attraverso il PNRR, ma anche da tutti gli interventi puntuali e numerosi sul territorio, come questi, che danno progressivamente più sicurezza ai cittadini e rendono la città più accessibile abbattendo barriere architettoniche. Interventi che non vengono meno in questa stagione di grandi finanziamenti: anzi, devono sempre stare al primo posto del nostro impegno e del nostro lavoro di amministratori locali».