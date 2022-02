Carpi, da mercoledì 16 nuovi orari per il Punto vaccinale

Nuovi orari per il Punto vaccinale di Carpi: da mercoledì 16 febbraio sarà attivo dalle 8.30 alle 13.30, sempre da lunedì a sabato.

Nella stessa fascia oraria sarà garantito il libero accesso per le categorie per le quali è previsto (per informazioni www.ausl.mo.it/vaccino-covid-libero-accesso).

In questi giorni gli operatori stanno contattando un esiguo numero di cittadini prenotati nel pomeriggio per anticipare l’appuntamento al mattino secondo i nuovi orari di apertura. Coloro che, avendo l’appuntamento fissato in un orario pomeridiano dal 16 febbraio in poi, non dovessero essere contattati almeno il giorno prima per lo spostamento, potranno presentarsi senza necessità di nuovo appuntamento in una delle mattine di apertura del Punto vaccinale.

La modifica dell’orario è stata apportata in ragione della progressiva riduzione del numero di vaccinazioni: nell’arco di poche settimane si è passati da una media di 950 vaccinazioni circa al giorno (periodo dal 24 al 29 gennaio) a una media di circa 500 (7-12 febbraio).

Del resto, l’adesione alla campagna vaccinale sul Distretto di Carpi ha raggiunto ottime percentuali: l’85% dei residenti over 60 ha già effettuato la terza dose.