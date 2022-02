Focus Group per il progetto On-Off: venerdì 18 febbraio confronto aperto sugli stereotipi di genere

Focus Group per il progetto On-Off: venerdì 18 febbraio confronto aperto sugli...

E’ in programma per venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 15, il focus group locale di On-Off, progetto europeo incentrato sulla tematica degli stereotipi di genere e della violenza di genere online, che vede come capofila l’associazione lumen, responsabile delle attività di Casa Corsini, polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese.

Il focus group è un’occasione per condividere i dati emersi dalla sperimentazione attuata attraverso worshop sul tema degli stereotipi di genere, che hanno coinvolto ragazze e ragazzi in 5 Paesi europei e per aprire un confronto con gli attori territoriali attivi nell’ambito dell’educazione e della sensibilizzazione sulle tematiche progettuali.

L’incontro è online (piattaforma Zoom) ed è aperto a tutti gli interessati, previa iscrizione a lumenassociazione@gmail.com

Nel corso del focus group saranno condivise idee e suggestioni, che verranno poi tradotte in vere e proprie raccomandazioni per lo sviluppo di politiche di sensibilizzazione e prevenzione sempre più attente ed efficaci.

Nel progetto On-Off sono impegnati 6 soggetti provenienti da 5 Paesi europei: Bulgaria, Cipro, Grecia, Spagna e Italia. Il capofila del progetto è l’associazione fioranese Lumen, l’altro partner italiano è Aretés, realtà modenese attiva nella ricerca applicata.