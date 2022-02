Movida: dichiarazione del sindaco di Bologna, Matteo Lepore

“Un dispiegamento di forze importante nella notte di sabato per il quale voglio ringraziare il Questore Fusiello insieme a Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e la nostra Polizia locale. A tutti un ringraziamento per l’attività che svolgono quotidianamente e per l’impegno straordinario che stanno profondendo in questo periodo, per rispondere alla richiesta di sicurezza dei cittadini. Interventi che si affiancano a quelli posti in essere venerdì notte dalla Polizia locale, nelle sue funzioni di polizia amministrativa, dove sono state elevate circa venti sanzioni a esercizi e locali che non rispettavano le norme.

Nel complesso uno sforzo congiunto che il Comune di Bologna continuerà a sostenere, in pieno spirito di collaborazione con Questura e Prefettura.

È giusto informare i cittadini de lavoro importante che si sta facendo. Non dobbiamo arretrare ma avanzare. Sono fiducioso”.