Covid, 70.852 nuovi casi e 388 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Cresce, come è consueto ogni martedì, il numero dei nuovi positivi rispetto alle 24 ore precedenti. Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 70.852, quasi il triplo rispetto ai 28.630 registrati ieri, ma con 695.744 tamponi processati il tasso di positività resta quasi invariato al 10,2%. Crescono i decessi: nelle ultime 24 ore se ne contano 388. Gli attualmente positivi sono in calo a 40.205, con un numero totale che si attesta a 1.550.410. In flessione anche gli indicatori provenienti dagli ospedali. Nei reparti ordinari da 16.050 ricoverati si scende a 15.652 (-398), nelle terapie intensive da 1.173 riportati nel bollettino di ieri ai 1.119 di oggi con 87 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.553.689 persone. Prima regione per numero di contagi la Lombardia (7.753), seguita da Campania (7.614) e Lazio (7.407).

(ITALPRESS).