Gianni Morandi al teatro Duse anche a marzo

Gianni Morandi sarà sul palco del Teatro Duse di Bologna anche a marzo, con tre nuove date: 10, 12, 13 marzo 2022 (giovedì e sabato alle ore 21, domenica alle 16). Prosegue, dunque, a grande richiesta la residency ‘Stasera gioco in casa’, partita il primo novembre 2019 in esclusiva nazionale sullo storico palcoscenico della sua città.

Le prevendite per le nuove date sono già aperte presso la biglietteria del Teatro Duse, on line e nei punti vendita del circuito Vivaticket (info teatroduse.it). Ancora disponibili le ultime poltrone per le date già annunciate del 17, 26 e 27 febbraio.

TUTTE LE DATE: 10, 12, 13 marzo 2022 – NUOVE DATE

17, 26, 27 febbraio 2022

(Inizio spettacoli: ore 21, domenica ore 16)

Biglietti: da 29 a 79 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket.it