Il cammino di Marco Cacciola alla ricerca del sacro arriva al Piccolo Orologio

In un’epoca in cui tutti vogliono dire, esprimere la propria opinione e il proprio pensiero su quasi ogni cosa, e pochi sono ancora capaci di ascoltare, Marco Cacciola ricorda una splendida verità: “Dio o la Natura, a seconda di ciò in cui si crede, ci hanno dato una bocca e due orecchie: evidentemente perché ascoltassimo il doppio e parlassimo la metà!”.

Sabato 19 febbraio, alle 21, il pubblico del Teatro Piccolo Orologio sarà accompagnato in un viaggio alla ricerca del Sacro, che non è da identificarsi per forza col divino, ma più che altro con ciò che dà valore al quotidiano di ogni esistenza.

Farsi Silenzio – di e con Marco Cacciola, drammaturgia Tindaro Granata, suono Marco Mantovani, produzione Elsinor Centro di produzione teatrale – è un progetto che nasce da un pellegrinaggio artistico, alla ricerca del sacro in ogni dove.

Info e prenotazioni: Biglietto mecenate: €20, per contribuire con una piccola donazione alle attività del MaMiMò. Biglietto intero €15, biglietto ridotto €13, soci MaMiMò €10

Per informazioni e prenotazioni: www.mamimo.eventbrite.it, biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178, dal lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30 e nei giorni di spettacolo.