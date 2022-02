“Viola e il bosco” domenica 20 febbraio al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno

Domenica 20 febbraio alle 16.30 il Teatro Betti propone a bambini e bambine e alle loro famiglie una produzione dell’Associazione Culturale S.T.A.R., “Viola e il bosco”, che si inserisce nell’ambito del progetto “Filastrocche della vita” della Compagnia Teatrale Stilema diretta dalla mente di “Sciroppo di teatro”, Silvano Antonelli, che cura la drammaturgica e la regia di questo spettacolo.

“Viola e il bosco” racconta delle piccole cose che stanno dentro al corso immenso della vita. È la storia di Viola che si racconta in terza persona evocando i momenti importanti della sua vita: quando è nata era piccola come una castagna, quando deve imparare cose difficili, quando arriva per lei il tempo di sposarsi e poi di invecchiare…

BIGLIETTI Adulti 8 € Bambini 6 €

BIGLIETTO SCIROPPO DI TEATRO Unico 2 € elenco farmacie e pediatri su www.ater.emr.it

ACQUISTO ONLINE I biglietti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket e presso tutti i punti vendita Vivaticket, tra cui Bologna Welcome (Piazza Maggiore, 1/e); Zamboni53 Store (Via Zamboni, 53/c); i punti d’ascolto delle Ipercoop Centro Borgo, Lame, Nova. Elenco completo dei punti vendita su www.vivaticket.it

PRENOTAZIONI È possibile prenotare i biglietti telefonicamente allo 051/570977 o via e-mail all’indirizzo biglietteria@teatrocasalecchio.it nei giorni e orari di apertura.

APERTURA BIGLIETTERIA Mercoledì, venerdì e sabato dalle 15:30 alle 18. Nei giorni di spettacolo per le famiglie dalle 15:30 a inizio spettacolo