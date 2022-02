All’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola martedì 22 febbraio “La Classe”

Un professore e una classe di studenti che si trova a combattere sia contro se stessa che contro l’“altro”. Con lo spettacolo di prosa “La Classe” scritto da Vincenzo Manna e interpretato da Claudio Casadio e Andrea Paolotti diretti da Giuseppe Marini prosegue martedì prossimo 22 febbraio all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola la stagione teatrale 21/22 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Inizio alle 21; biglietto intero 15 euro, ridotto 13. Info e prevendite: mirandola@ater.emr.it, 0535/22455.

Lo spettacolo usufruirà dell’interessante iniziativa “Teatro No Limits” del centro culturale Diego Fabbri di Forlì che lo audiodescriverà in diretta, al fine di renderlo fruibile anche agli ipovedenti e non vedenti.

Sul palco con Casadio e Paolotti un gruppo di giovani e promettenti nomi della scena italiana: Valentina Carli, Edoardo Frullini, Federico Le Pera, Caterina Marino, Andrea Monno e Giulia Paoletti. Le scene sono di Alessandro Chiti, i costumi di Laura Fantuzzo, le musiche di Paolo Coletta e le luci di Javier Delle Monache. Una coproduzione tra Società per Attori, Accademia Perduta/Romagna Teatri e GoldenArt Production, in collaborazione con Tecné, Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, Phidia. Il progetto e lo spettacolo sono sostenuti da Amnesty International – Sezione Italiana.