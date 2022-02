Cambio in panchina nella prima squadra del Roller Hockey Scandiano

La società Roller Hockey Scandiano ha deciso di sollevare dall’incarico della serie A2 Daniele Uva, a prendere il suo posto è Alessandro Cupisti, già componente dello staff tecnico come preparatore dei portieri della società, che continuerà fino al termine della stagione e sarà coadiuvato dal preparatore Federico Zambelli e dal tecnico Adriano Vaccari.

La società ringrazia Daniele Uva per l’impegno profuso che proseguirà con le categorie Under 17, Under 19 e Serie B.