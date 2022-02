Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 19 febbraio 2022

Cielo coperto o molto nuvoloso, con deboli piogge sparse e irregolari che in mattinata interesseranno i crinali appenninici e le pianure occidentali. Dal pomeriggio precipitazioni irregolari che risulteranno deboli a tratti moderate saranno presenti prevalentemente sulle pianure centro-orientali. Temperature in generale aumento: minime comprese tra 5 e 7 gradi, massime comprese tra 8/9 gradi delle pianure emiliane e punte di 16 gradi della Romagna. Venti deboli sud-occidentali con temporanei rinforzi al mattino lungo i rilievi di crinale, tendenti a ruotare da nord nella seconda parte della giornata. Mare poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento sino a divenire da mosso a molto mosso al largo.

(Arpae)