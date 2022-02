Reggio Emilia: baby gang tenta di rapinare altri minori, un arresto

Nel pomeriggio di ieri la polizia di Reggio Emilia è intervenuta prima in via Bismantova per la segnalazione di una tentata rapina ai danni di un minore.

Sul posto, la vittima riferiva agli agenti che, poco prima del loro arrivo, quattro soggetti, di cui uno con passamontagna, avevano tentato di asportagli il portafoglio circondandolo e minacciandolo per poi fuggire.

Una seconda pattuglia procedeva intanto nelle attività di ricerca dei presunti rapinatori in via della Canalina e strade limitrofe.

Proprio in quel momento, l’attenzione di quest’ultimo equipaggio veniva attirata da un gruppo di ragazzi in fuga e da un giovane che alla vista degli operatori si avvicinava in cerca di aiuto.

Il giovane, anche in questo caso minore, riferiva di aver subito, pochi istanti prima, un tentativo di rapina del portafoglio da parte di un gruppo di ragazzi sotto la minaccia di un coltello.

La ricerca della banda di rapinatori dava esito positivo: in via Walpot, infatti, venivano rintracciati quattro soggetti corrispondenti alle descrizioni fornite sia dalla vittima del primo intervento che del secondo.

I presunti autori sono stati accompagnati presso gli Uffici della locale Questura e identificati: due hanno 14 anni ed uno 13 anni e sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di tentate rapine aggravate in concorso, mentre un quarto minore, 14enne, con numerosi precedenti, è stato arrestato ed accompagnato presso la Comunità per minori di Bologna.

Sequestrati il coltello a serramanico, due passamontagna ed i quattro telefoni cellulari.