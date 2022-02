Al Centro famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia incontri per genitori (e non solo) con figli adolescenti

Torna “Uomo, donna, genitore”, la serie di incontri di gruppo per genitori con figli da 10 ai 17 anni promosso dal Centro per le famiglie del Servizio sociale unificato dell’Unione Tresinaro Secchia. Si tratta di 3 momenti di confronto e dialogo che si terranno al Centro per le famiglie di Scandiano, in via Fogliani 7, insieme alle operatrici che hanno condotto gli incontri della Ruota dei genitori con figli adolescenti, dai quali sono emersi aspetti molto interessanti sul nostro essere uomo, donna e genitore e su come affrontare i cambiamenti dei figli. Gli incontri (tutti dalle 20.45 alle 22) si terranno venerdì 25 febbraio, venerdì 11 e 25 marzo su questi argomenti: Difficoltà e fatiche, cosa si può fare per superarle? Quali bellezze dell’adolescenza riusciamo a vedere? Come farci capire e farci ascoltare dai nostri figli?

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti i genitori e a coloro che hanno un rapporto significativo con i ragazzi (nonni, fratelli/sorelle maggiori, zii, eccetera). Necessario il greenpass base, iscrizioni fino a esaurimento degli 8 posti disponibili al Centro per le famiglie (telefono 0522.985903 – email: centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it).