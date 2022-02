Altre chiusure programmate su A13, Tangenziale di Bologna, allacciamento Nuova Bazzanese/Raccordo Casalecchio

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio.

Sempre dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 febbraio, sarà chiusa la stazione di Boara, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Rovigo o di Monselice.

Dalle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 febbraio, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova sud o di Monselice.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 “Borgo Panigale” e lo svincolo 1 “Nuova Bazzanese”, verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 “Borgo Panigale”, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 febbraio, per chi proviene da Bologna, sarà chiuso il ramo che dalla SP569 Nuova Bazzanese immette all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo della Nuova Bazzanese situato nella carreggiata opposta.