Difesa del suolo: nuovi lavori sull’Enza in comune di Canossa

Pronta una nuova tranche di lavori sul torrente Enza in comune di Canossa, nel reggiano. Con un investimento della Regione di quasi 90mila euro, si torna a intervenire nello specifico a Ciano d’Enza, nel tratto immediatamente a monte della traversa di Cerezzola. Obiettivo, ridurre il rischio idraulico e mantenere in sicurezza il transito sulla Strada provinciale 513 della val d’Enza.

La manutenzione, realizzata dall’Agenzia di sicurezza territoriale e Protezione civile della Regione, prevede la movimentazione di materiale inerte nei tratti dell’alveo che presenta condizioni di forte sovralluvionamento, cioè di innalzamento del fondo causato dall’accumulo di sedimenti.

“Una condizione che, in fase di piena, comporta un maggiore livello di rischio idraulico in corrispondenza del tratto del collegamento stradale lungo la sponda destra del corso d’acqua- spiega Irene Priolo, assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo-. Per accrescere la sicurezza della viabilità e l’incolumità delle persone la Regione attua opere periodiche di manutenzione, oltre a interventi nel lungo periodo, che mirano al ripristino della funzionalità idraulica”.

Sempre in quest’area risale alla primavera scorsa la conclusione di un doppio intervento da 320mila euro a Cerezzola, in corrispondenza della strada nel tratto a monte della traversa di presa del canale Ducale, per il ripristino della sezione di deflusso del torrente e a Ciano d’Enza, all’altezza del lago Lontra, dove è stata invece ricostruita e rinforzata la sponda destra.

Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio si trovano sul sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/territoriosicuro.