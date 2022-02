Bmr Basket Scandiano: C Gold, rinviata la sfida domenicale con l’Olimpia Castel...

La Bmr Basket 2000 comunica che il match in programma domenica alle 18, valido per l’ottava giornata di ritorno di Serie C Gold, che avrebbe dovuto opporre i bianco-rosso-blu all’Olimpia Castello è stato rinviato a data da destinarsi a causa della presenza di alcune positività al Covid-19 nel gruppo squadra avversario.