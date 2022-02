Castelnuovo, incontro sul centro storico in Sala delle Mura

Nuova tappa per il percorso partecipativo dedicato al centro storico, promosso dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone. Sabato 26 febbraio dalle 9.30 in Sala delle Mura cittadini e amministratori si ritroveranno in un laboratorio nel quale, affidandosi alla competenza di architetti e designer, si studieranno diverse soluzioni per rendere più accoglienti e vivibili gli spazi pubblici del paese.

Dopo una prima fase del percorso dedicata all’ascolto, dalla quale sono emersi tre temi cardine per il futuro del centro storico – qualità degli spazi pubblici, aree pedonali e mobilità dolce, spazi di incontro e aggregazione – questo nuovo appuntamento in Sala delle Mura intende esplorare in modo più concreto le idee riguardanti il centro cittadino, con la collaborazione attiva della comunità, chiamata a portare il proprio contributo nel disegnare il profilo della Castelnuovo del futuro.

L’incontro fa parte del progetto “A Castelnuovo, domani”, tre percorsi attivati dall’Amministrazione comunale per raccogliere e condividere idee su ambiti specifici come il centro storico, la mobilità sostenibile e il welfare, stimolare la partecipazione dei cittadini e farne protagonisti del cambiamento del paese nei prossimi anni.