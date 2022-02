Hockey: Scandiano sconfitta a Montecchio per 6-3

I rossoblu escono sconfitti dal primo recupero in casa della nuova capolista del Girone A per 6-3. Pesa molto il primo tempo, dove i ragazzi di Alessandro Cupisti subiscono il parziale di 4-0. Arrivati fino a qui dopo un mese di pausa, solo nel secondo tempo rientrano in partita con le rete di Busani e successivamente di Rocha ed Ehimi con alcune traverse di Uva che non hanno permesso di rientrare completamente in gara e subendo poi nel finale il 6-3 definitivo.

Montecchio si è dimostrato squadra solida in tutti i reparti ma soprattutto in attacco, dove le punte di diamante, nonchè la coppia più prolifica del campionato di A2 hanno segnato tutti i sei gol, quattro per l’argentino Posito, due per Loguercio. Si prepara già la gara di sabato contro il Roller Bassano, alle ore 17:30 al PalaRegnani, anticipata rispetto al consueto orario per la concomitanza in serata con la partita di basket.

Prenotazioni già aperte su https://seatreservation.org/it/event/6ba88620-d21f-4a97-a169-ed9a7a75b3aa

Montecchio: Dalla Valle M, Zanini A (C), Campagnolo, Loguercio, Posito – Zanini D, Bozzetto, Poli, Pozzo, Pavan – All. Gallio

Scandiano: Dimone, Busani, Cortes, Rocha, Ehimi – Barbieri (C), Uva, Fontanesi, Ganassi, Vaccari M – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 7’40” Posito (MP), 10’47” Posito (MP), 18’01” Loguercio (MP), 21’14” Loguercio (MP) – 2t: 5’32” Busani (S), 15’27” Posito (MP), 20’20” Rocha (S), 21’02” Ehimi (S), 24’17” Posito (tir.dir) (MP)

Espulsioni: 2t: 24’17” Uva (2′) (S)

Ritorna a vincere l’under 19 di Daniele Uva alla quarta vittoria della Coppa Italia, dove la vede al primo posto con 13 punti contro i 6 del pico della Mirandola. Manca solo la partita contro il Modena per chiudere in testa solitaria della Zona 3, per poi iniziare il campionato dove sarà ancora la squadra da battere. Una vittoria 9-3 mai messa in discussione contro il Correggio, nonostante l’assenza di Stefani. Tripletta di Uva, doppiette di Vivi e Natali e reti di Diego Vaccari e del capitano Fontanesi.

SCANDIANO-CORREGGIO = 9-3

Scandiano: Vaccari M, Vivi, Fontanesi (C), Uva, Ganassi – Natali, Vaccari D, Rinaldi – All. Uva D

Correggio: Prandi, Scarpa (C), Gasparini, Gabbi, Pedroni – Castiglioni, Levani, Holban, Ascari, Teli – All. Jara

Marcatori: 1t: 9’10” Uva (S), 20’29” Vivi (S), 21’34” Pedroni (C), 22’35” Natali (S) – 2t: 0’34” Uva (S), 2’37” Fontanesi (rig) (S), 4’48” Scarpa (C), 7’04” Vaccari D (S), 9’04” Uva (S), 9’30” Natali (S), 16’56” Pedroni (tir.dir) (C), 22’39” Vivi (S)

Nella foto di Alberto Bertolani, Alessandro Uva in azione