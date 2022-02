“La trionferà” di Massimo Zamboni sabato 26 febbraio in sala civica ad Albinea

Sabato 26 febbraio 2022, alle ore 17.30, nella sala civica “A. Corradini”, Anpi Albinea, in collaborazione con la Biblioteca Comunale P. Neruda, organizzano la presentazione del libro “La trionferà” dello scrittore e musicista Massimo Zamboni, edito da Einaudi nel 2021.

Durante l’incontro l’autore dialogherà con Max Collini e Giacomo Mazzali, Presidente di ANPI Albinea.

Attraverso la storia incredibile di una terra dove la fedeltà al Partito era sacra e il vento dalla Russia soffiava forte, Massimo Zamboni fa i conti con la grande utopia del Novecento in modo davvero originale: al centro di questo appassionato racconto corale, ci sono l’Emilia e la cittadina di Cavriago, e le peripezie dei suoi abitanti. Sognatori e realisti, gente con la testa dura e un senso fortissimo di fratellanza, i protagonisti di questa storia sono donne e uomini dall’inesausta passione politica, cittadini del grande mondo, nelle cui vicende c’è tutta la forza e la persistenza, infine la nostalgia, di quello slancio ideale, folle e meraviglioso che li faceva sentire di essere dalla parte giusta.

Con «una dose di commozione, una di sarcasmo, una di pratico ed emiliano senso di disincanto», Massimo Zamboni ha spesso scritto e cantato la dissoluzione di quel tempo, ma qui ce lo spalanca di fronte agli occhi intatto e pieno di vita, di rabbia e struggimento, regalandoci l’epica di una memoria da cui ripartire, l’epica di una terra dove la bandiera rossa sventolava più in alto di tutti.

«E se non saremo noi a vederla trionfare, e se non sarà da noi e avrà altri nomi forse, altri modi, chissà dove, duecento, trecento, mille anni, vedrete: la trionferà.»

Massimo Zamboni è nato a Reggio nell’Emilia nel 1957. È musicista, cantautore e scrittore. È stato chitarrista e compositore del gruppo punk rock italiano Cccp e dei Csi, prima di intraprendere una carriera da solista. Ha pubblicato Il mio primo dopoguerra. Cronache sulle macerie: Berlino Ovest, Beirut, Mostar, (2005) Emilia parabolica. Qua una volta era tutto mare (2002), In Mongolia in Retromarcia (2009), Prove tecniche di resurrezione (2011) L’eco di uno sparo (2015), Anime galleggianti. Dalla pianura al mare tagliando per i campi (La nave di Teseo, 2016), insieme con Vasco Brondi e La trionferà (Einaudi 2021).

Max Collini, nato a Reggio Emilia, classe 1967, è stato per circa undici anni (2003-2014) la voce narrante e l’autore dei testi degli Offlaga Disco Pax, con i quali ha pubblicato tre album. Ha successivamente collaborato con Jukka Reverberi dei Giardini di Mirò nel duo Spartiti e con il poeta e scrittore reggiano Arturo Bertoldi. Per tutto il 2018 è stato in tour con i monologhi Dagli Appennini alle Ande. Tra le collaborazioni, come ospite sia dal vivo che su disco, ci sono quelle con Lo Stato Sociale e Massimo Zamboni (in progetti dedicati ai CCCP, CSI e nello spettacolo I Soviet + l’elettricità per i cento anni della Rivoluzione d’Ottobre). Di recente ha realizzato un tour con lo spettacolo intitolato Max Collini legge l’Indie.

Ingresso all’evento con green pass rinforzato e mascherina FFP2. Prenotazione consigliata 0522/590232 – biblioteca@comune.albinea.re.it